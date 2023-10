L’enquête du musée – L’énigme du coffre ouvragé Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer, 13 mai 2023, Boulogne-sur-Mer.

L’enquête au musée- L’énigme du coffre ouvragé (Dès 12 ans)

Une visite-jeu accompagnée d’un. e médiateur.rice, à partager entre amis ou en famille.

Un mystérieux coffre a été retrouvé lors des fouilles archéologiques des souterrains.

Quel trésor renferme-t-il ? Pour le découvrir, explorez chaque coin et recoin du château et interrogez les esprits ayant vécu en ce lieu, de l’époque romaine à nos jours !

Le musée de Boulogne-sur-Mer est installé dans un château du XIIIe siècle, classé Monument Historique. Le musée a été créé en 1825 suite l'acquisition du cabinet de curiosité du Vicomte Leroy de Barde. Il conserve des collections riches et variées qui incitent le visiteur à voyager d'une culture à l'autre. Le musée propose quatre grands départements : archéologie méditerranéenne, ethnographie extra-européenne, histoire locale et le Beaux-Arts.

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

©villeboulognesurmer