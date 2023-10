Cet évènement est passé Du rire aux larmes : les émotions cachées dans des œuvres d’art Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégories d’Évènement: Boulogne-sur-Mer

Pas-de-Calais Du rire aux larmes : les émotions cachées dans des œuvres d’art Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer, 13 mai 2023, Boulogne-sur-Mer. Du rire aux larmes : les émotions cachées dans des œuvres d’art Samedi 13 mai, 19h00 Musée de Boulogne-sur-Mer gratuit Du rire aux larmes : les émotions cachées des œuvres d’art

A partir de 19h00

Joie, tristesse, colère… Autant d’émotions que les oeuvres dépeignent et nous font ressentir. Pendant la Nuit des Musées 2023, les élèves de la classe de CM1/ CM2 de l’école Duchenne, jouent les médiateurs en herbes et laissent parler leurs émotions pour faire découvrir autrement aux visiteurs les collections du musée de Boulogne-sur-Mer ! Musée de Boulogne-sur-Mer Rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 10 02 20 http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/ Le musée de Boulogne-sur-Mer est installé dans un château du XIIIe siècle, classé Monument Historique. Le musée a été créé en 1825 suite l’acquisition du cabinet de curiosité du Vicomte Leroy de Barde. Il conserve des collections riches et variées qui incitent le visiteur à voyager d’une culture à l’autre. Le musée propose quatre grands départements : archéologie méditerranéenne, ethnographie extra-européenne, histoire locale et le Beaux-Arts. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

