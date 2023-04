Visites théâtralisées Musée de Borda Dax Catégories d’évènement: Dax

Visites théâtralisées Musée de Borda, 13 mai 2023, Dax. Visites théâtralisées Samedi 13 mai, 20h00 Musée de Borda Entrée libre. Les comédiens de « La troupe des cinq » donnent vie à l’exposition « D-Génération : Gischia et ses amis, 1930-1963 » grâce à plusieurs saynètes enjouées qui dont écho aux artistes à leur oeuvre. Musée de Borda 11 bis rue des Carmes, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 74 12 91 http://www.dax.fr Musée de Borda : – salles d’expositions temporaires aménagées dans une ancienne église conventuelle. – crypte archéologique aménagée, dès 1978, sous des logements. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

