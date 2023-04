Le musée en musique Musée de Borda Dax Catégories d’évènement: Dax

Le musée en musique Musée de Borda, 13 mai 2023, Dax. Le musée en musique Samedi 13 mai, 19h00 Musée de Borda Entrée libre. Laissez-vous emporter par le jazz manouche délivré par le groupe Pepper Swing (Gaël NOTTARIS et Julien TASTET). UN style musical né en France dans les années 1930 et apprécié de Léon Gischia et ses contemporains.

Dans le cadre de l’exposition « D-Génération : Gischia et ses amis, 1930-1963 ». Musée de Borda 11 bis rue des Carmes, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 74 12 91 http://www.dax.fr Musée de Borda : – salles d’expositions temporaires aménagées dans une ancienne église conventuelle. – crypte archéologique aménagée, dès 1978, sous des logements. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

