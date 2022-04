Musée de Blérancourt : Les oeuvres insolites du musée Blérancourt Blérancourt Catégories d’évènement: Aisne

Blérancourt

Musée de Blérancourt : Les oeuvres insolites du musée Blérancourt, 10 avril 2022, Blérancourt. Musée de Blérancourt : Les oeuvres insolites du musée Blérancourt

2022-04-10 – 2022-04-10

Blérancourt Aisne Blérancourt 4.5 Lézard fabuleux, pharmacie de Rochambeau, costume de chef indien… Finalement un musée peut réserver bien des surprises !

Partez à la découverte des œuvres insolites du musée et découvrez leurs particularités. Rendez-vous les dimanches 10, 17 et 24 avril 2022 au musée Franco-Américain de Blérancourt. Droit d’entrée incluant l’exposition temporaire : 6€

Tarif réduit : 4,50€

Blérancourt

