DJ Sets dans la cour du musée par le collectif La Filoutrie Musée de beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette Roanne Catégories d’Évènement: Loire

Roanne DJ Sets dans la cour du musée par le collectif La Filoutrie Musée de beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette, 13 mai 2023, Roanne. DJ Sets dans la cour du musée par le collectif La Filoutrie Samedi 13 mai, 18h00 Musée de beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette Entrée libre, sans réservation, tous public Le musée Déchelette s’associe pour la 2e fois au collectif La Filouterie pour une soirée festive sous le signe de la musique électronique ! De 18 heures à 19 heures, des ateliers initiations DJ seront proposés aux enfants à partir de 6 ans. À partir de 19 heures et jusqu’à minuit, plusieurs DJ du collectif se succéderont pour faire danser petits et grands dans la cour du musée ! Musée de beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette 22 rue Anatole France, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 23 68 77 http://www.museedechelette.fr Musée de France situé à Roanne (Loire, Région Auvergne-Rhône-Alpes), ce musée encyclopédique a été créé en 1844 puis fut déménagé dans un hôtel particulier légué à la Ville par Joseph Déchelette (précurseur de l’archéologie, mort au combat en 1914). Il offre aujourd’hui un parcours riche et varié de la Préhistoire au XXe siècle, ouvert aux arts extra-occidentaux (Japon, Chine, Afrique), à l’art égyptien comme à la photographie ou aux sciences naturelles, aux arts appliqués (textile, céramique, mobilier) comme aux différents champs classiques des arts visuels (peinture, sculpture, dessin, gravure). Tourné de longue date vers le contemporain à travers ses expositions temporaires (dès sa fondation, mais aussi sous la direction de Jacques Bornibus, Eric Moinet ou Brigitte Bouret) il dispose aussi d’une exceptionnelle bibliothèque (également ouverte au public) portant le nom de son fondateur (Joseph Déchelette) et toujours restée à demeure. Restaurés récemment comme l’Hôtel de Valence qui l’avait déjà été à la fin des années 80, ils sont partiellement inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1982. Bénéficiant d’une nouvelle direction depuis mai 2017, le musée de Roanne œuvre à développer son offre culturelle afin de mieux répondre tant aux attentes des publics en visite individuelle qu’à celle des groupes d’adultes, de scolaires, ou de publics empêchés. Il est également à même de travailler avec tous ceux qui seraient désireux de co-construire des projets hors-les-murs. Proche des associations Roannaises des Amis du Musée et de la Médiathèque, des Amis de Jean Puy, du Réseau de Musées en Roannais, et naturellement de l’Association Joseph Déchelette, il bénéficie d’un site internet dédié qui lui permet de mieux communiquer sur sa programmation culturelle ou son projet éducatif. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©MuséeDéchelette Détails Catégories d’Évènement: Loire, Roanne Autres Lieu Musée de beaux-arts et d'archéologie Joseph Déchelette Adresse 22 rue Anatole France, 42300 Roanne Ville Roanne Departement Loire Lieu Ville Musée de beaux-arts et d'archéologie Joseph Déchelette Roanne

Musée de beaux-arts et d'archéologie Joseph Déchelette Roanne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roanne/

DJ Sets dans la cour du musée par le collectif La Filoutrie Musée de beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette 2023-05-13 was last modified: by DJ Sets dans la cour du musée par le collectif La Filoutrie Musée de beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette Musée de beaux-arts et d'archéologie Joseph Déchelette 13 mai 2023 Musée de beaux-arts et d'archéologie Joseph Déchelette Roanne Roanne

Roanne Loire