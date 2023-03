Découverte des avions et planeurs, visite commentée à la demande Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire Labécède-Lauragais Catégories d’Évènement: Aude

Découverte des avions et planeurs, visite commentée à la demande Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire, 13 mai 2023, Labécède-Lauragais. Découverte des avions et planeurs, visite commentée à la demande Samedi 13 mai, 17h30 Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire Le hangar du musée ouvre ses portes. Pour l’occasion, les aéronefs seront en extérieur et bien plus accessibles que le reste de l’année. Les membres de l’association vous présenteront l’histoire de ce lieu qui a accueilli de nombreux stagiaires venus apprendre le pilotage des planeurs. Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire 4060 route du vol à voile, 31250 Vaudreuille Labécède-Lauragais Aude Occitanie 0683184651 http://a.p.p.a.r.a.t.free.fr https://www.facebook.com/musee.apparat Le Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire réunit une très riche collection exposée sur le site historique du Centre de vol à voile de la Montagne Noire aujourd’hui classé. Plus de 25 aéronefs exposés dont plusieurs en état de vol, quelques 150 panneaux de stages dans l’ancienne cantine, une dizaine de moteurs avec des noms évocateurs tels que : Aubier-Dunne, Poinsard, Salmson, Vaslin, Anzani. Près de 300.000 heures de vol et plus de 10 records ont été réalisés dans ce centre, créé en 1932. Parking gratuit sur l’aérodrome Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

