Isère Chasse au trésor Énigmes et secrets Musée Dauphinois Grenoble, 13 mai 2023, Grenoble. Chasse au trésor Énigmes et secrets Samedi 13 mai, 19h00 Musée Dauphinois Gratuit sur inscription au 04 57 58 89 01 Visite animée par un guide conférencier En 400 ans, l’ancien couvent de Sainte-Marie d’en-Haut qui abrite désormais le musée, n’a pas encore livré tous ses secrets. Venez nous rejoindre pour tenter d’en percer les mystères dans une chasse au trésor qui vous entrainera dans les dédales de cette incroyable bâtisse. Musée Dauphinois 30 rue Maurice Gignoux, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.musee-dauphinois.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 57 58 89 01 »}] Le musée inscrit son action dans la relation de proximité qu’il entretient avec les habitants d’origine et d’adoption des Alpes dauphinoises. Lieu d’investigation de toutes les périodes de l’histoire alpine, il est aussi un espace de réflexion sur notre temps. Chaque année, deux à trois expositions, toujours enrichies de publications scientifiques, de conférences et de débats, explorent tour à tour les champs de l’archéologie, du patrimoine régional, rural ou industriel. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

