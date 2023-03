Il y a loin – Artem Naumenko Musée Dauphinois Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère

Il y a loin – Artem Naumenko Musée Dauphinois, 19 mars 2023, Grenoble. Il y a loin – Artem Naumenko Dimanche 19 mars, 14h30 Musée Dauphinois Forfait au choix (6 à 30€). L’achat d’un billet vous offre un Pass pour quatre autres concerts des Détours de Haut en Bas (L’Itération des ondes, Plique, Min el djazaïr, Le Sourire de la Wouivre). Musée Dauphinois 30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/il-y-loin-artem-naumenko-0 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T14:30:00+01:00 – 2023-03-19T15:30:00+01:00

2023-03-19T14:30:00+01:00 – 2023-03-19T15:30:00+01:00 acoustique musique improvisée

Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Musée Dauphinois Adresse 30 Rue Maurice Gignoux, 38000 Grenoble Ville Grenoble Departement Isère Lieu Ville Musée Dauphinois Grenoble

Musée Dauphinois Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Il y a loin – Artem Naumenko Musée Dauphinois 2023-03-19 was last modified: by Il y a loin – Artem Naumenko Musée Dauphinois Musée Dauphinois 19 mars 2023 Grenoble Musée Dauphinois Grenoble

Grenoble Isère