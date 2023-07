Visite guidée Le Tour d’Auvers en 70 jours Musée Daubigny Auvers-sur-Oise, 17 septembre 2023, Auvers-sur-Oise.

Le tour d’Auvers en 70 jours

Profitez d’une visite guidée de l’exposition « Les 70 jours de Vincent à Auvers » suivie d’une visite dans la ville pour découvrir les paysages qui ont inspiré Van Gogh durant son séjour auversois.

Le Musée Daubigny est un musée de Beaux-Arts qui possède quatre grandes collections : peinture des XIXe et XXe siècles autour de la figure de Charles-François Daubigny, œuvres contemporaines (Alechinsky, Otto Freundlich, Messagier…), une collection d'art animalier (Cocteau, Steinlen, Gallé…) et une collection d'art naïf (Lagarde, Epple…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

Corentin Cagnard