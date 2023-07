Promenade lyrique Musée Daubigny Auvers-sur-Oise, 16 septembre 2023, Auvers-sur-Oise.

Promenade lyrique Samedi 16 septembre, 16h00 Musée Daubigny Sur inscription

Le musée Daubigny et la compagnie lyrique La Grande Fugue s’associent pour vous offrir une balade musicale. Une déambulation lyrique dans les rues de la ville en compagnie de Fauré, Debussy, Ravel, Satie… et bien sûr Vincent van Gogh.

« Ecoutons-voir » l’église sublimée par le peintre, les champs de blé, la mairie… tous ces lieux hantés par le souvenir de Vincent.

Musée Daubigny Manoir des Colombières – Rue de la Sansonne 95430 Auvers-sur-Oise

Le Musée Daubigny est un musée de Beaux-Arts qui possède quatre grandes collections : peinture des XIXe et XXe siècles autour de la figure de Charles-François Daubigny, œuvres contemporaines (Alechinsky, Otto Freundlich, Messagier…), une collection d'art animalier (Cocteau, Steinlen, Gallé…) et une collection d'art naïf (Lagarde, Epple…).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Corentin Cagnard