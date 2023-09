Cet évènement est passé Visite du musée sur les guerres de 1870 à 1940-45 et des expositions dans le village Musée d’Aubiet Aubiet Catégories d’Évènement: Aubiet

Gers Visite du musée sur les guerres de 1870 à 1940-45 et des expositions dans le village Musée d’Aubiet Aubiet, 16 septembre 2023, Aubiet. Visite du musée sur les guerres de 1870 à 1940-45 et des expositions dans le village 16 et 17 septembre Musée d’Aubiet Gratuit. Entrée libre. Visite guidée du vieux Aubiet le samedi à 10h. Soirée commentée sur Aubiet au Moyen Âge sur la place de l’église à partir de 20h. Exposition de photos dans l’église sur Aubiet d’autrefois. Informations : 06 17 18 59 00. Visite du musée sur les guerres de 1870 à 1940-45. Exposition dans les salles sous l’église sur le premier parachutage pour la Résistance dans le Gers le 1er mai 1943, ainsi que sur le crash d’un B17 américain le 24 août 1943. Musée d’Aubiet 33 Grand Rue, 32270 Aubiet Aubiet 32270 Gers Occitanie 06 17 18 59 00 Musée sur Aubiet et les guerres de 1870 à 1948, avec des expositions temporaires sur les années mémorielles. Parkings. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

