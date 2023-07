Visite guidée Musée d’arts et traditions populaires du Val d’Arly Ugine, 17 septembre 2023, Ugine.

Visite guidée Dimanche 17 septembre, 15h00, 17h30 Musée d’arts et traditions populaires du Val d’Arly 7€ par personne

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons une visite guidée du Musée du Patrimoine Rural d’Ugine. Le cadre sompteux de la Maison forte du Crest-Cherel abrite les collections qui retracent la vie rurale d’autrefois en Val d’Arly. Pendant la visite, vous aurez le privilège de découvrir l’histoire et l’architecture de la Maison forte, mais aussi d’accèder à des lieux tenus fermés le reste de l’année.

Musée d’arts et traditions populaires du Val d’Arly 240 allée du Crest-Chérel, 73400 Ugine, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ugine 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 07.71.08.92.83 http://www.pays-alberville.com [{« type »: « phone », « value »: « 0771089283 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.ugine@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/museeducrestcherel/ »}] Bâti entre le XIIIème et le XVIème siècle, le château du Crest – Cherel avait comme mission de protéger Ugine et ses alentours des invasions ennemies. Mais peu à peu, il perd son rôle défensif et devient une « simple » demeure avant d’accueillir des élèves et de devenir une école primaire ! Jusqu’au début du XXème siècle, Ugine est une commune à prédominance agricole avec un atout majeur : plus de 1 300 hectares de forêts. En 1984, la municipalité d’Ugine, souhaitant préserver son patrimoine vernaculaire, décide d’ouvrir un Musée d’Arts et Traditions Populaires. Pour cela, quel meilleur endroit que la plus vieille bâtisse du bourg ? C’est depuis cette date que les murs du château renferment près de 1 500 objets, témoins de la vie des paysans Uginois d’autrefois. Le temps d’une visite, venez remonter le temps et découvrir le mode de vie de nos anciens, leurs coutumes, leur gastronomie, leurs vêtements … musee.ugine@gmail.com

Musée du Patrimoine Rural