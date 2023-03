Exposition de peintures et vitraux : Hélène Camille Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône . Une des salles du musée a été aménagée en un espace d’expositions temporaires et des expos d’art y sont désormais régulièrement organisées.

C’est l’occasion de faire une belle visite culturelle. L’artiste peintre Hélène Camille expose ses œuvres « dans le jardin d’Hélène », au musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud aux heures d’ouverture.

Vous êtes attendus nombreux !

Vernissage : samedi 8 avril à 11h30. museemarignane.tradition@gmail.com +33 4 42 31 12 98 Musée d'arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane

