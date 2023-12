La visite du dimanche / Champaigne-Rubens : lecture comparée Musée d’arts de Nantes Nantes, 31 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-31 11:15 – 12:15

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Le dimanche, partez à la découverte des collections permanentes et des expositions temporaires en vous laissant porter par une programmation de visites variées, à découvrir au fil des semaines : visites thématiques, chronologiques, insolites… Thème : Champaigne-Rubens : lecture comparée Lectures d’œuvres comparées pour comprendre la place du dessin, celle de la couleur, prendre conscience du pouvoir de la composition et aborder le Baroque et le Classicisme.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/priere-de-toucher