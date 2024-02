Évènement / Festival Variations : Clément Vercelletto Musée d’arts de Nantes Nantes, samedi 30 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-30 17:30 –

Gratuit : non Accessible sur présentation d’un billet d’entrée (9€ / 4€ / gratuit). Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (date d’ouverture des réservations : lundi 26 février ou le lundi 18 mars).

En partenariat avec le Lieu Unique Clément Vercelletto est un artiste sonore et metteur en scène. Pour ce projet il a fait appel à un luthier, Léo Maurel, afin de créer un instrument inédit : l’engoulevent. Empruntant son nom à un oiseau nocturne, ce petit orgue portatif, dont les tuyaux ont été remplacés par des appeaux, transforme les galeries du musée en volière imaginaire.

