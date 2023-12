Nocturne / Lecture-concert : Poète à l’œuvre Musée d’arts de Nantes Nantes, 28 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-28 19:15 –

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations).

Avec Natyot et Carla Pallone En partenariat avec La Maison de la Poésie de Nantes Dans la salle d’art contemporain dédiée au corps et plus particulièrement en miroir de l’œuvre « Sensory Deprivation Helmet » de l’Atelier Van Lieshout, l’autrice Natyot en binôme avec la musicienne Carla Pallone (Mansfield.TYA et VACARME) lira des extraits choisis du texte « Le Bercail » paru en février 2024 aux éditions La Contre Allée, augmenté de poésie, de son et de vie. Le public pourra circuler à travers les œuvres et s’immerger dans cette proposition musicale et littéraire. Une performance spécialement conçue pour le Musée d’arts en collaboration avec La Maison de la Poésie de Nantes.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html