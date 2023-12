La visite du dimanche / Le canotage : un loisir au fil de l’eau par Gustave Caillebotte Musée d’arts de Nantes Nantes, 24 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-24 11:15 – 12:15

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Le dimanche, partez à la découverte des collections permanentes et des expositions temporaires en vous laissant porter par une programmation de visites variées, à découvrir au fil des semaines : visites thématiques, chronologiques, insolites… Thème : Le canotage : un loisir au fil de l’eau par Gustave Caillebotte Visite conférence par Marie-Anne du Boullay, responsable de la collection du 19e siècle, autour du prêt exceptionnel de Partie de bateau de Gustave Caillebotte.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/partie-de-bateau-265643