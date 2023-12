Les dimanches en famille / Sur les pas de Gustave Caillebotte et des impressionnistes Musée d’arts de Nantes Nantes, 24 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-24 15:00 – 16:00

Gratuit : non Enfants : gratuitAdultes : accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (4€ / gratuit) Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Chaque dimanche, l’entrée au musée est à tarif réduit pour les adultes accompagnants des enfants. À partir de 6 ans

Jouer, inventer, explorer et s’amuser… L’occasion de découvrir le musée autrement pour petits et grands ! Chaque dimanche, l’entrée au musée est gratuite pour les enfants et tarif réduit pour les adultes accompagnants. Thème : Sur les pas de Gustave Caillebotte et des impressionnistes Avec le prêt exceptionnel de Partie de bateau de Gustave Caillebotte, venez découvrir la salle dédiée aux impressionnistes et post-impressionnistes, d’Eugène Boudin à Paul Signac, sur le thème Plein air, pleine mer.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html