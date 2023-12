Évènement / Concert : autour de « Partie de bateau » de Gustave Caillebotte Musée d’arts de Nantes Nantes, 23 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-23 12:30 – 12:50

Gratuit : non Accessible sur présentation d’un billet d’entrée (9€ / 4€ / gratuit) Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Deux programmes différents seront présentés en alternance devant l’œuvre, toute la journée. À 11h30, 12h30 / 15h, 16h / 17h et 18h

Avec Léonor Leprêtre, soprano, et Thibault Maignan, piano Les deux musiciens ouvrent une fenêtre sur le contexte musical et littéraire qui entoure l’œuvre de Gustave Caillebotte, à travers une sélection de mélodies françaises, de pièces pianistiques, de lectures de correspondances et de poésies.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/partie-de-bateau-265643