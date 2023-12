Exposition « Prière de toucher ! L’art et la matière » Musée d’arts de Nantes Nantes, 15 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-15 14:00 – 19:00

Gratuit : non Accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée. Infos tarifs, gratuités et réductions

Du 23 février au 29 septembre 2024Salle 25 Aux antipodes des pratiques de visite habituelles dans les musées, Prière de toucher ! L’Art et la matière invite les visiteurs à vivre une nouvelle expérience sensorielle autour de la sculpture : ici on touche, on palpe, on manipule… et on peut même le faire les yeux bandés ! À l’initiative du musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, 6 musées de Beaux-Arts (Montpellier, Lyon, Rouen, Lille, Bordeaux et Nantes) mettent en commun des reproductions de sculptures de leurs collections pour offrir à la paume des mains une découverte tactile de chefs-d’œuvre traitant principalement de la figure humaine, depuis l’Antiquité jusqu’à l’abstraction au 20e siècle.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/priere-de-toucher