Cycle d’histoire de l’art / Symbolismes 1900 Musée d’arts de Nantes Nantes, 21 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-21 19:15 – 20:45

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€En nocturne : 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose une exploration thématique et transchronologique de l’histoire de l’art.À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie ! Thème : Symbolismes 1900 Alors que la science et l’industrie sont conçues comme les puissants moteurs du progrès, une constellation d’artistes, que l’on regroupe sous la bannière du symbolisme, préfère s’extraire de cette réalité à la fin du 19e siècle. Elle puise tant dans les motifs mythologiques que dans l’esprit de la fin du Moyen Âge une forme d’art qui révèle « l’âme » des choses.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html