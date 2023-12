Nocturne / Concert : Duo Émilie Chevillard et Peggy Buard Musée d’arts de Nantes Nantes, 21 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-21 19:15 –

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations).

Tantôt pincées, frappées, martelées, frottées ou entremêlées, ce sont plus de cent cordes qui résonnent sous les dix doigts de Peggy Buard et d’Émilie Chevillard. Les deux musiciennes profitent des ressemblances et des différences de leurs deux instruments pour créer un paysage sonore envoûtant. Les compositions et improvisations du duo sont le terrain d’explorations où s’entremêlent les timbres de la harpe chromatique et du piano. Il s’agit là d’un jazz intime et ouvert, où la liberté de l’improvisation produit des mirages et floute les frontières entre ces deux instruments. Si l’œil n’est pas dupe, l’oreille se fait parfois avoir…

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html