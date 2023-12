Évènement / Performance : Regard par transparence Musée d’arts de Nantes Nantes, 16 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-16 17:00 –

Accessible sur présentation d'un billet d'entrée (9€ / 4€ / gratuit).

En coréalisation avec le TU-Nantes, scène jeune création et arts vivants, dans le cadre du festival IDÉAL, arts vivants, sciences et essais en partenariat avec l’APAJH44-Festival Handiclap Conférence adaptée au public non voyant, malvoyant & voyant. Conception & interprétation : Valerie Castan et Jonas Chéreau Au printemps 2022, Jonas Chéreau et Valérie Castan dont l’une des spécialités est l’audiodescription en danse, inventent, sur le vif, une performance courte à partir d’images issues de la chronique photographique ME MO RI de la photographe Delphine Navez. Dans cette conférence, ils tentent de développer une méthode afin d’acquérir une nouvelle faculté : le regard par transparence. En jouant avec des illusions visuelles et verbales (paréidolies), cette méthode aime faire apparaître des images mentales chez celles et ceux qui la pratiquent. Les participant·e·s pourront, en s’y laissant guider, avoir de véritables visions !

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html