Rendez-vous du midi / En tête-à-tête avec la commissaire : œuvre du parvis Musée d’arts de Nantes Nantes, 14 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-14 12:30 – 13:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Tous les jeudis, profitez de votre pause déjeuner pour suivre une visite, ou dessiner devant les œuvres. Thème : En tête-à-tête avec la commissaire : œuvre du parvis Présentation de la nouvelle œuvre du parvis par Katell Jaffrès, responsable de la collection d’art contemporain et commissaire, en présence de l’artiste Eric Gouret.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html