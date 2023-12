30 minutes pour découvrir… / Marta Pan Musée d’arts de Nantes Nantes, 3 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-03 15:00 – 15:30

Gratuit : oui Réservation le jour même à l’accueil billetterie du musée.

30 minutes pour partir à la découverte des collections permanentes et des expositions temporaires en vous laissant porter par une programmation de visites variées ! Thème : Marta Pan En écho à l’exposition Prière de toucher ! L’art et la matière, découvrez l’œuvre originale Balance en deux et observez la technicité de l’artiste Marta Pan qui commence la sculpture sur bois à partir de 1954.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html