Cycle d’histoire de l’art / Guerres et révolutions Musée d’arts de Nantes Nantes, 22 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-22 19:15 – 20:45

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€En nocturne : 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose une exploration thématique et transchronologique de l’histoire de l’art.À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie ! Thème : Guerres et révolutions Les révolutions qui traversent le 19e siècle vont de la peur à l’espoir d’un changement de régime politique. Sous le Second Empire et la Troisième République, la peinture d’histoire reconstruit les faits a posteriori à une époque où la photographie peine à rendre compte de l’événement en direct.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html