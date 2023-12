Rendez-vous du midi / Midi croquis Musée d’arts de Nantes Nantes, 19 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-19 12:30 – 13:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Tous les jeudis, profitez de votre pause déjeuner pour suivre une visite, ou dessiner devant les œuvres. Thème : Midi croquis Partez à la découverte des collections, crayon en main, pour un temps d’observation et de création autour des œuvres. Une médiatrice sera présente pour vous accompagner, guider votre regard et votre crayon.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html