La visite du dimanche / Les dépôts du Frac dans les collections d’art contemporain Musée d’arts de Nantes Nantes, 18 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-18 11:15 – 12:15

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Le dimanche, partez à la découverte des collections permanentes et des expositions temporaires en vous laissant porter par une programmation de visites variées, à découvrir au fil des semaines : visites thématiques, chronologiques, insolites… Thème : Les dépôts du Frac dans les collections d’art contemporain Le Fonds régional d’art contemporain (Frac) met régulièrement en dépôt des œuvres de sa collection dans les musées et les administrations de la Région. Au Musée d’arts, plus de 50 œuvres du Frac dialoguent avec les collections.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html