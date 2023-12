Samedis découverte / Explosion colorée Musée d’arts de Nantes Nantes, 30 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-30 15:00 – 16:30

Gratuit : non 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise)4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)2,5€ (enfant détenteur de la Carte blanche) Sur réservation à l’accueil-billetterie et sur la billetterie en ligne. Pour les 4/6 ans : samedis 17 février et 30 mars de 11h15 à 12h15Pour les 7/9 ans : samedis 17 février et 30 mars de 15h à 16h30

Après une découverte thématique des collections du musée ou des expositions, rendez-vous en atelier pour créer et expérimenter ! Thème : Explosion colorée Joan Mitchell réalise des séries de peinture sur le thème de la nature. L’artiste ne cherche pas à la représenter mais à retranscrire les sensations éprouvées face à celle-ci. Elle peint d’après des images qui lui restent en mémoire. Devant une toile de grand format, elle exécute des gestes énergiques et rapides qui engagent son corps tout entier. La composition semble ainsi palpiter et vibrer sous nos yeux.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html