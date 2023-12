Nocturne / Les étudiants à l’œuvre Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Nocturne / Les étudiants à l’œuvre Musée d’arts de Nantes Nantes, 15 février 2024 18:00, Nantes. 2024-02-15

Horaire : 19:00 20:45

Gratuit : oui Sans réservation. Le Musée d’arts de Nantes invite des étudiants d’Histoire, Histoire de l’art et Archéologie de l’Université de Nantes à partager leur regard sur des œuvres de leur choix. Le temps d’une nocturne, ils animeront les salles du musée avec des visites de 20 minutes devant les œuvres face au public. Un bon moyen pour les visiteurs de (re)découvrir les collections ! Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

Musée d'arts de Nantes Nantes Loire-Atlantique