Rendez-vous du midi / Gare au gorille ! Musée d’arts de Nantes Nantes, 15 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-15 12:30 – 13:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Tous les jeudis, profitez de votre pause déjeuner pour suivre une visite, dessiner devant les œuvres, ou découvrir les trésors cachés conservés au cabinet d’arts graphiques du musée. Thème : Gare au gorille ! Le Gorille d’Emmanuel Frémiet a quitté le hall d’entrée pour rejoindre la Salle 12 au premier étage. Retrouvons-le dans son nouvel environnement.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html