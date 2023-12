Cycle d’histoire de l’art / Courbet vers la modernité Musée d’arts de Nantes Nantes, 9 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-09 15:00 – 16:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€En nocturne : 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose une exploration thématique et transchronologique de l’histoire de l’art.À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie ! Thème : Courbet vers la modernité Au 19e siècle, le réalisme brise les codes de l’art académique établis depuis le 17e siècle et ouvre de nouvelles voies qui permettront l’émergence de l’art moderne. Venez découvrir les œuvres de la collection, de Gustave Courbet à Edouard Debat-Ponsan, autour du réalisme et du naturalisme.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html