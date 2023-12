Nocturne / Danse : « Maldonne » (extraits) Musée d’arts de Nantes Nantes, 8 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-08 19:15 – 20:45

Gratuit : oui Sans réservation dans la limite des places disponibles.

Sélection d’extraits in situ de Leïla Ka Production déléguée CENTQUATRE-PARIS Chorégraphie : Leïla Ka – Interprétation : Jennifer Dubreuil Houthemann, Jane Fournier Dumet, Leïla Ka, Zoé Lakhnati, Jade Logmo Ce spectacle de danse est soutenu dans le cadre de Traverses danse, dispositif départemental d’aide à la création et à la diffusion chorégraphique. Portée par une énergie combative, la chorégraphe et danseuse Leïla Ka met en scène des corps de femmes en quête de liberté et de dépassement. « Sur scène, des robes. De soirée, de mariée, de chambre, de tous les jours, de bal. À paillettes, longues, bouffantes, ajustées, trop grandes. Des robes qui volent, qui brillent, qui craquent, qui tournent, qui traînent ou tombent. Des robes empires, à baleines, de celles qui valsent, euphoriques, sur Chostakovitch ou bien des robes en pleurs, mal cousues, légères, sans armatures, nouées sur le ventre, accompagnées par Lara Fabian, et puis des robes seules, rebelles, enjouées sur fond de basses électroniques. Sur scène, elles sont cinq à porter ces robes. Cinq qui transpirent parce que vivantes. » Leïla Ka

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html