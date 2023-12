30 minutes pour découvrir… / Le Gorille de Frémiet Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

30 minutes pour découvrir… / Le Gorille de Frémiet Musée d'arts de Nantes Nantes, 4 février 2024, Nantes. Date et horaire de début et de fin : 2024-02-04 16:00 – 16:30

Gratuit : oui Réservation le jour même à l’accueil billetterie du musée. 30 minutes pour partir à la découverte des collections permanentes et des expositions temporaires en vous laissant porter par une programmation de visites variées ! Thème : Le Gorille de Frémiet « Gare au gorille ! » Notre Gorille (enfin, la sculpture d’Emmanuel Frémiet) a quitté le hall d’entrée pour rejoindre la Salle 12 au premier étage. Retrouvons-le dans son nouvel environnement. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

Musée d'arts de Nantes
Adresse 10 Rue Georges Clemenceau
Ville Nantes

