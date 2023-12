Rendez-vous du midi / Suivez la musique Musée d’arts de Nantes Nantes, 1 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-01 12:30 – 13:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Tous les jeudis, profitez de votre pause déjeuner pour suivre une visite, dessiner devant les œuvres, ou découvrir des œuvres conservées au cabinet d’arts graphiques du musée. Thème : Suivez la musique De la représentation du musicien à l’influence de la musique et du rythme dans la peinture, ce parcours invite à redécouvrir des œuvres de la collection à travers le prisme de la musique : Georges de La Tour, Jean-Baptiste Greuze, Nicolas Lancret, Marc Chagall ou encore Vassily Kandinsky.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html