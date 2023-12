Cycle d’histoire de l’art / L’orientalisme Musée d’arts de Nantes Nantes, 2 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-02 15:00 – 16:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€En nocturne : 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose une exploration thématique et transchronologique de l’histoire de l’art.À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie ! Thème : L’orientalisme Un fort intérêt pour l’ailleurs se développe au 19e siècle, avec un goût marqué pour l’Orient. Au travers de voyages ou de récits, les artistes s’emparent de thèmes nouveaux et proposent dans leurs œuvres un Orient vécu ou fantasmé. D’Eugène Delacroix en passant par Jean-Baptiste Paul Lazerges, jusqu’à Antoine-Jean Gros, la salle Orientaliste du Musée d’arts de Nantes permet de découvrir cette vision occidentale de l’Orient.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html