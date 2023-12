Évènement / Concert : « Ex Femina » / Exposition « Suzanne Valadon. Un monde à soi » Musée d’arts de Nantes Nantes, 28 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-28 16:00 – 17:00

Gratuit : non Accessible sur présentation d’un billet d’entrée (9€ / 4€ / gratuit) Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

En partenariat avec le Conservatoire de Nantes Avec Chiara Iacovidou au piano et Blandine Chemin au violon Le concert « Ex Femina » dont le programme est composé d’œuvres pour piano seul et pour violon et piano de Lili Boulanger, Mel Bonis, Augusta Holmès, Germaine Tailleferre et Cécile Chaminade, invite le public à découvrir le travail de compositrices françaises importantes de l’époque de Suzanne Valadon et de replonger dans cette période foisonnante de créativité dans tous les domaines artistiques.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/suzanne-valadon