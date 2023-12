Rendez-vous du midi / Midi musique : « Quand Erik rencontre Suzanne… » / « Suzanne Valadon. Un monde à soi » Musée d’arts de Nantes Nantes, 25 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-25 12:30 – 13:30

Gratuit : non Accessible sur présentation d’un billet d’entrée (9€ / 4€ / gratuit) Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Tous les jeudis, profitez de votre pause déjeuner pour suivre une visite, dessiner devant les œuvres, ou découvrir des œuvres conservées au cabinet d’arts graphiques du musée. Thème : Midi musique : Quand Erik rencontre Suzanne… En partenariat avec le Conservatoire de Nantes Concert de piano et de chant proposé par les étudiants du Conservatoire de Nantes, avec des œuvres d’Erik Satie, musicien original et iconoclaste qui fut lié à Suzanne Valadon de façon aussi brève qu’intense.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/suzanne-valadon