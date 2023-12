Nocturne / Concert : « Quand Erik rencontre Suzanne… » Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Nocturne / Concert : « Quand Erik rencontre Suzanne… » Musée d’arts de Nantes Nantes, 25 janvier 2024, Nantes. Date et horaire de début et de fin : 2024-01-25 19:15 – 20:15

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. En partenariat avec le Conservatoire de Nantes Une soirée de piano et de chant proposée par les étudiants du Conservatoire de Nantes, avec des œuvres d’Erik Satie, musicien original et iconoclaste qui fut lié à Suzanne Valadon de façon aussi brève qu’intense. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/suzanne-valadon Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44000 Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Musée d'arts de Nantes Nantes Latitude 47.219591428 Longitude -1.5473892499999806 latitude longitude 47.219591428, -1.54738925

Musée d'arts de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/