Nocturne / Trajectoires au musée : « EX-POSE(S) » Musée d’arts de Nantes Nantes, 18 janvier 2024, Nantes.

Viadanse – Centre Chorégraphique National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort Direction Fattoumi/Lamoureux Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort Chorégraphie : Héla Fattoumi, Éric Lamoureux – Musique : Éric Lamoureux – Interprètes au féminin : Meriem Bouajaja, Chourouk El Mahati – Interprètes au masculin : Mohamed Chniti, Mohamed Fouad En partenariat avec Théâtre Francine Vasse – Les Laboratoires Vivants Avec cette création, Héla Fattoumi et Éric Lamoureux invitent le public à vivre la danse dans une très grande proximité avec les interprètes. Le contexte de diffusion et le dispositif de réceptivité ainsi créés offrent une expérience sensible intense dans laquelle il est question d’un accès sans filtre aux détails, à la vibration des corps et à leur charge expressive. Constitué de deux duos, l’un féminin et l’autre masculin, « EX-POSE(S) » emmène le spectateur vers une sororité réjouissante pour l’un et une fraternité troublante pour l’autre.

