Nocturne / Trajectoires au musée : « Infinité » Musée d’arts de Nantes Nantes, 18 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-18 20:30 – 21:15

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Conception et chorégraphie : Yvann Alexandre – Interprètes en duo : Alexis Hedouin, Evan Loison – Création lumière : Yohann Olivier – Création musicale : Jérémie Morizeau Tour à tour glissants, solitaires, amoureux, en élan ou en tension, deux danseurs nous transportent au cœur d’une île, vaste champ des possibles, et laissent la rencontre et l’humanité surgir d’un paysage calcaire. « Infinité » est un voyage en abstraction qui s’attache aux mondes intérieurs et extérieurs, et caresse de manière intemporelle les espaces et les intimités. Matière vivante convoquant l’air et le circulaire, la danse d’Yvann Alexandre envahit l’espace, déborde du cadre et donne à vivre une multitude de mondes nouveaux. La pièce épouse les lieux de son passage où les interprètes, porteurs de tous nos êtres, donnent incarnation à une œuvre caméléon aux multiples visages. D’équinoxes en solstices, ils font île, dans un chemin d’une grande humanité, où se déploient à chaque geste, une infinité de visages.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://festival-trajectoires.com/infinite/