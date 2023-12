Évènement / Trajectoires au musée : « Nouage » Musée d’arts de Nantes Nantes, 14 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-14 11:30 – 12:10

Gratuit : non Accessible sur présentation d’un billet d’entrée (9€ / 4€ / gratuit). Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. À partir de 5 ans

Par le Groupe FLUO Conception et interprétation : Benoit Canteteau – Régie de plateau (son et lumière et objet) : Tommy Poisson – Architecte-désigner : Bertrand Malbaux – Créateur sonore : Grand Parc / Annie Langlois et Nicolas Marsanne « Nouage » nous entraîne dans les curieuses pérégrinations d’un homme affairé qui, tout au long de son expédition, déplace, entasse, empile cailloux et rochers. Il les assemble avec des morceaux de bois et des ficelles. Il est occupé à construire quelque chose qui ne ressemble à rien de connu. Cet assemblage de déséquilibres frémissants aboutira, si tout va bien, à une grande machine fonctionnant à merveille, une étonnante machine à rien faire. Pour y arriver, il va traverser bien des pays, dompter des dangers, dont la rencontre avec des pierres pas toujours coopératives.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://festival-trajectoires.com/%ef%bf%bcnouage/