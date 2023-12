Cycle d’histoire de l’art / Le modèle italien Musée d’arts de Nantes Nantes, 11 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-11 19:15 – 20:45

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€En nocturne : 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne.

Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose une exploration thématique et transchronologique de l’histoire de l’art.À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie ! Thème : Le modèle italien Au 19e siècle, l’Italie demeure une source d’inspiration majeure pour les artistes. L’Académie de France à Rome s’établit à la Villa Médicis en 1803. Les artistes viennent s’y confronter aux mâitres de l’Antiquité et de la Renaissance par l’étude et la copie. Ils font appel à des modèles recherchées, comme Mariana Cenci, popularisée par Jean-Auguste-Dominique Ingres.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html