Évènement / Chorale du Voyage en hiver Musée d’arts de Nantes Nantes, 6 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-06 18:00 –

Gratuit : oui Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Chorale Y Birds x Le Voyage à Nantes Le Voyage en hiver s’associe à la chorale nantaise pop décalée Y Birds pour imaginer une chorale éphémère. Ce sont 100 Nantais, amateurs et passionnés de musique, qui proposent une expérience totalement feel good ! Enfants et adultes chanteront pour faire battre les c(h)œurs au rythme de la musique ! La chorale s’invite au musée pour offrir des instants musicaux plein de peps allant du disco au rock, français et anglais.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-en-hiver/