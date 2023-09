Exposition « Suzanne Valadon. Un monde à soi » Musée d’arts de Nantes Nantes, 29 décembre 2023, Nantes.

2023-12-29

Horaire : 11:00 19:00

Gratuit : non Plein : 9 €Réduit : 4 €Infos tarifs, gratuités et réductions sur le site Internet du musée Réservation conseillée Afin d’améliorer votre confort de visite et afin de réguler au mieux la circulation des visiteurs au sein de l’exposition, des créneaux de visite seront mis en place.La réservation se fera sur place en billetterie, ainsi que sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des créneaux de réservation).

Du 27 octobre 2023 au 11 février 2024 Dans cette exposition, le Musée d’arts de Nantes pose un nouveau regard sur le parcours hors norme de Suzanne Valadon, de ses débuts comme modèle jusqu’à son apogée dans le Montmartre des avant-gardes. L’œuvre de Suzanne Valadon (1865-1938) a récemment été remis à l’honneur dans le contexte de la réévaluation de la place des artistes femmes. Toutefois, aucune exposition monographique majeure ne lui a été consacrée en France depuis 1967. Suzanne Valadon. Un monde à soi propose une lecture nouvelle de son travail, en plaçant l’artiste en son cœur. Avec environ 120 tableaux et œuvres sur papier, l’exposition nantaise retrace avant tout le parcours de l’artiste : elle souligne l’originalité de son œuvre tout en la resituant au sein d’une histoire de l’art qui a fait peu de cas, après sa mort, de cette artiste audacieuse. Ce regard historique est complété par des œuvres d’autres artistes ainsi que d’importants éléments documentaires sur ce que signifiait être femme et artiste au début du 20e siècle.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/suzanne-valadon