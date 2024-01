Exposition « Le sentiment géographique » Musée d’arts de Nantes Nantes, 24 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-24 11:00 – 17:00

Gratuit : non Accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée. Infos tarifs, gratuités et réductions

Après « Isadora Duncan dansant », « Saveurs d’artistes, dans la cuisine des peintres » et « L’Âme de la forêt », le Musée d’arts de Nantes poursuit sa mise en valeur des collections en proposant au public des accrochages thématiques dans la salle 25 du Palais. Jusqu’au 7 janvier 2024, Le sentiment géographique propose de cheminer sur les rives de la Loire, depuis Nantes jusqu’à l’Atlantique, à travers une trentaine d’œuvres issues des collections d’art moderne et d’art contemporain du musée. Geneviève Asse, Philippe Cognée, Sheila Hicks, Jean-Émile Laboureur… de nombreux artistes ont sublimé la Loire et ses paysages. Ils sont mis à l’honneur dans cette exposition qui propose une approche sensible de l’urbanité nantaise jusqu’à la nature ligérienne. Si chaque être sensible se rêve une terre à sa mesure, chaque lieu suscite également sa propre interprétation. Julien Gracq invoque une « beauté presque géodésique » pour qualifier le spectacle fascinant des boucles du fleuve de la Meuse (Un Balcon en forêt, 1958). Il détourne alors la rigoureuse objectivité de la géodésie (science qui a pour objet l’étude de la forme et la mesure des dimensions de la terre) pour en offrir une variante subjectivement incarnée.Chacun est l’instrument de mesure du paysage qui s’offre à lui. Seul un regard peut en révéler la beauté. La collection du Musée d’arts offre une appréhension artistique de ce lien avec le territoire nantais. Des représentations ou évocations du paysage émergent au prisme des expériences singulières. Le sentiment géographique invite à cheminer des rives de la Loire à l’embouchure de l’Atlantique et à rechercher, au gré des œuvres réalisées au 20e siècle, les traces de notre propre imaginaire. Une trentaine d’œuvres (peintures, dessins, photographies…) d’une vingtaine d’artistes sont exposées en Salle 25.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html http://www.museedartsdenantes.fr/le-sentiment-geographique