Nocturne / Causerie chantée : « Suzanne Valadon. Un monde à soi » Musée d’arts de Nantes Nantes, 7 décembre 2023, Nantes.

2023-12-07 Soirée suivie d’un moment festif et gourmet au Café du musée.

Horaire : 19:15

Gratuit : oui Nombre de places limité. Programme détaillé et modalités de réservation à venir. Soirée suivie d’un moment festif et gourmet au Café du musée.

Par la Cie du Chat qui guette Que le spectacle commence avec cette immersion dans la vie des cabarets fréquentés par l’artiste, Butte Montmartre ! Racontées ou chantées, on navigue entre les petites histoires des chansons et la grande histoire de cette époque qui a vu naître les célèbres Chat Noir et Lapin Agile. Le temps d’une soirée, les œuvres de l’artiste et le public plongent dans le Montmartre de Suzanne Valadon.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/suzanne-valadon