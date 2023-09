Atelier / À vos pinceaux : « Suzanne Valadon. Un monde à soi » Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Atelier / À vos pinceaux : « Suzanne Valadon. Un monde à soi » Musée d’arts de Nantes Nantes, 2 décembre 2023, Nantes. 2023-12-02 Durée : journée entière (de 11h15 à 12h30 puis de 14h à 17h)

Horaire : 11:15 17:00

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). Durée : journée entière (de 11h15 à 12h30 puis de 14h à 17h) Participez le temps d’une journée à un atelier de peinture autour de l’exposition Suzanne Valadon. Un monde à soi. La matinée sera consacrée à une séance de croquis devant les œuvres tandis que l’après-midi en atelier vous permettra de vous confronter aux techniques de peinture. Une conférencière du musée sera présente pour vous accompagner, guider votre regard et vos pinceaux. Possibilité de venir avec son matériel de techniques sèches et de peinture. Le musée peut mettre à disposition des chevalets, ainsi que du matériel de peinture à l’huile. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/suzanne-valadon

