Gratuit : oui La réservation d’un billet n’est pas nécessaire et ne fait pas office de coupe-file. Pour les événements programmés en nocturne : entrée gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles. Tous les jeudis de 19h à 21h, le Musée d’arts de Nantes est en entrée libre ! Après le travail ou pour débuter la soirée, profitez de ces deux heures entre amis ou en famille pour découvrir le musée ! Prenez le temps de rêver devant vos œuvres préférées ou profitez-en pour visiter les expositions temporaires du moment.Certains jeudis, différentes disciplines artistiques vous sont proposées gratuitement pour découvrir autrement les œuvres des collections permanentes ou des expositions temporaires du musée. Un rendez-vous thématique entre les œuvres et la musique, le théâtre ou la danse à ne pas manquer ! Retrouvez les nocturnes spéciales dans l’agenda du musée. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

